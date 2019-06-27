ABD’nin en pahalı evi yine satışta

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Los Angeles kentindeki ünlü Bel Air bölgesindeki Chartwell isimli malikane geçen yılki fiyatından 50 milyon dolar indirimle 195 milyon dolara satışa sunuldu. Medya devi Univision'ın 2018'de hayatını kaybeden patronu Jerry Perenchio tarafından 2017'de 350 milyon dolara satın alınan ve ABD'nin en pahalı evi unvanını alan bu ev, Perenchio'nun Mayıs 2018'de ölümünden sonra ekimde 245 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Ancak alıcı bulamayınca 195 milyon dolara yeniden satışa sunuldu. Ancak hâlâ ABD'nin en pahalı evi konumunda.