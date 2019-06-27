Çığlık çığlığa geldi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa kıtası sıcak hava dalgasına teslim oldu. Kıtayı etkisi altına alan sıcaklığın birçok ülkede 40 derecenin üstüne çıkarak rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Sıcaklık haritaları ise durumun boyutunu daha net bir şekilde ortaya kokuyor. Paris- Saclay Üniversitesi meteoroloji birimi tarafından yayınlanan Fransa'daki sıcak hava dalgasını gösteren harita, tanınmış Norveçli ressam Edvard Munch'in dünyaca ünlü 'Çığlık' tablosunu anımsattı. Çığlık tablosu ve onu hatırlatan hava haritasının yan yaya olduğu fotoğraf meteoroloji uzmanı Ruben Hallali tarafından sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşıldı. Yaklaşmakta olan ısı dalgasını gösteren harita, tehlikeyi anlatan 'kuru kafa' işareti olarak da yorumlandı. Meteociel. com sitesinden yayınlanan çığlık atan insan figüründeki hava tahmini görseline göre sıcaklık, bugün en yüksek seviyeye çıkacak.