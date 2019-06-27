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Hastalarını kendi spermiyle gebe bıraktı

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Giriş Tarihi: 27.6.2019
Hastalarını kendi spermiyle gebe bıraktı
Kanada'da emekli kadın doğum doktoru, hastalarını kendi spermiyle hamile bıraktığı gerekçesiyle meslekten men edildi. Ontario Doktorlar ve Cerrahlar Birliği, doktor Barwin'i "kötünün ötesinde" diye tanımladı. Barwin'in kendi spermini ya da bilinmeyen bir spermi kullandığı 13 vaka belirlendi. Doğan çocukların 11'inin DNA'sı Barwin ile eşleşti. 2013'te de birlik tarafından üç hastayı yanlış spermle gebe bırakmaktan kısa bir men cezası alan Barwin'in 50 ila 100 anneyi yanlış spermlerle gebe bıraktığını iddiası ile yargılanıyor.
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