Latin Amerika’nın Aylan'ı

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Yeni bir hayat arayışıyla ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo Nehri'nde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın görüntüsü, Suriyeli Aylan Kurdi'yi hatırlattı. ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi. Oscar'ın eşi Tania Vanessa Avalos yardım istedi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. 12 saat sonra baba-kızın cansız bedenlerine ulaşıldı... Valeria babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekildeydi. Valeria'nın kaderi 2015'te Muğla'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi'yi hatırlattı.Anne Avalos, ABD'den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika'nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti. Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Meksika'da kalmaya devam ettikleri için Oscar'ın umutsuzluğa kapılarak yüzerek ABD'ye geçme kararı aldığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere Latin ülkelerinden gelen göçmen akınını durdurmak için kasım ayında "Ülkeye yasal olan veya olmayan yollarla giriş yapan herkesin iltica başvurusu yapma hakkını" iptal etmişti. Orta Amerikalı göçmenler yeni bir hayat umuduyla iki ayı aşkın süren bir yolculuğun ardından Meksika-ABD sınırına ulaşıyor. Meksika sınırındaki Rio Grande Vadisi'nden Teksas'a geçmeye çalışan göçmenler Rio Bravo Nehri'nde can veriyor. Meksika-ABD sınırındaki gözaltı merkezinde yaklaşık 18 bin göçmenin bulunduğu belirtilirken, bunlardan en az 2 bininin çocuklardan oluştuğu belirtiliyor. AP Ajansı sınırda geçen yıl 283 kişinin hayatını kaybettiğini, bu yılki kesin rakamın bilinmediğini bildirdi.