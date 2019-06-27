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Martılar yaşlı çifti eve hapsetti

Giriş Tarihi: 27.6.2019
Martılar yaşlı çifti eve hapsetti
İngiltere'de Roy ve Brenda Pickard adlı yaşlı çift martılar tarafından eve hapsedildi. Deniz kenarındaki Morecambe Bay bölgesinde yaşayan çiftin çatısına bir martı yuva yaptı. İki yavru martı, evin ön kapısına yakın bir bölgeye geçti. Bu durumun farkında olmayan yaşlı çift evden çıktıkları sırada martıların saldırısına uğradı. İki yetişkin martının onları gözetlediğini belirten çift, ihtiyaçlarını gidermek için garaj kapısını kullanmaya başladı. Çift yetkililerin martılar için önlem aldıklarını kendilerine yardımcı olmadıklarını belirtti. DIŞ HABERLER
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Martılar yaşlı çifti eve hapsetti
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