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'in zor anları! "Susuz kaldım" demişti ancak...

Almanya Angela yine titrerken görüntülendi. Merkel geçtiğimiz günlerde de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreni sırasında baştan aşağı titrerken görülmüştü.

Giriş Tarihi: 27.6.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 11:41
Merkel'in zor anları! Susuz kaldım demişti ancak...

Almanya Başbakanı Merkel'i geçen hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'yi karşılama töreninde birden titreme sarmıştı. Tüm yüzü beyazlaşan Merkel, düşmemek için adeta mücadele etmişti.

Almanya Başbakanı Merkel yine titredi

Aynı titreme nöbeti kısa bir süreliğine yine yaşandı. Başbakan Merkel, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in mazbata töreninde yine nöbeti tuttu. Birden tüm vücudu titremeye başladı. Başbakan Merkel bunun üzerine hareket edince, titreme yeniden geçti. Kendisine bir bardak su getirildi, ancak Merkel suyu içmedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zor anları

Bir hafta önceki titremede sıcak hava ve su eksikliğini gerekçe gösteren, "Üç bardak su içince her şey geçti" diyen Merkel'in yeniden titremesi sağlık durumu üzerine endişeleri artırdı.

Avrupa Paarlamentosu'na seçilen Adalet Bakanı Katarina Barley, Bellevue'de düzenlenen törende görevini Christine Lambrecht'e teslim etti.

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Merkel'in zor anları! "Susuz kaldım" demişti ancak...
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