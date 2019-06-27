Osmanlı Filistin’i satmadı

ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da önceki gün başlayan Refah için Barış başlıklı ekonomi çalıştayı dün de devam etti. ABD'nin Filistin - İsrail sorununu çözeceğini iddia ederek zorla uygulamaya çalıştığı Yüzyılın Anlaşması'nın ekonomi ayağı olan çalıştaya tepkiler de sürdü. Planın arkasındaki isim olan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Filistin ve Ortadoğu için tarihin en kapsamlı ekonomi planını hazırladıklarını ileri sürdü.



ARAPLARA SESLENDİ

Başta Filistinliler olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkiler arasında en çarpıcı çıkışlardan birini ise Lübnanlı siyasetçi yaptı. Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn'deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, Siyonizmin kurucusunun Osmanlı Devleti'ne sunduğu ancak kesin bir dille reddedilen "Filistin teklifini" hatırlattı.







THEODOR'UN TORUNU

Siyasi Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in bir asır önce Filistin topraklarını satın almak için Sultan 2. Abdülhamid Han'a sunduğu ancak karşılık bulmayan teklifi hatırlatan Canbolat, "Theodor Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'dan Filistin'i satın almak istedi. Ancak Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor'un torunu Kushner, Bahreyn'de Araplardan Filistin'i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?" dedi.



İSRAİLLİ GAZETECİLERE İZİN VAR, AA'YA YOK

Bahreyn makamları, başkent Manama'da düzenlenen Filistin konulu ekonomi çalıştayını takip etmek için gelen İsrailli gazetecilere vize verirken söz konusu çalıştayı takip etmek amacıyla Bahreyn'e giden Anadolu Ajansı (AA) muhabirine ülkeye giriş izni vermedi.

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