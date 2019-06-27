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Putin bütün dünyaya duyurdu... Yenilmezler orduya katılacak...

Devlet Başkanı , Rusya'nın "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının, Rus ordusuna gelecek yıllarda kazandırılacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 27.6.2019 21:10
Putin bütün dünyaya duyurdu... Yenilmezler orduya katılacak...

Putin, Kremlin Sarayı'nda askeri okul mezunları için düzenlenen törende konuştu.

Rusya'nın savunma kapasitesinin ve silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi çalışmalarının önemine değinen Putin, ordunun ve donanmanın yeniden teçhizatının gelişmiş silahlarla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Putin, Rusya'nın "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının gelecek yıllarda orduya kazandırılacağı bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

"Hipersonik füze sistemi 'Kinjal', lazer sistemi 'Peresvet', kıtalararası balistik füze 'Sarmat', 'Poseidon' insansız denizaltı, nükleer enerjiyle çalışan sınırsız menzilli seyir füzesi 'Burevestnik' ve diğer modern teknolojiler önümüzdeki yıllarda orduya girecek."

Yüz binlerce işçi, mühendis ve tasarımcının emeği olan bu silahların, güvenli ve yetenekli ellerde bulunması gerektiğini ifade eden Putin, yeni mezun askerlerin bu silahları mükemmel şekilde kullanmasının görevi olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl martta Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

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Putin bütün dünyaya duyurdu... Yenilmezler orduya katılacak...
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