S-400’ler sergilendi

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'da aralarında S-400 hava savunma füze sisteminin de sergilendiği 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu Armiya-2019 başladı. Fuarda, Rusya Savunma Sanayisine ait ağır ve hafif silahlar katılımcıların ilgisine sunulurken, Rus ordusunun kullandığı S-400 ve S-300 hava savunma füze sistemleri, Pantsir-S kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemleri, tanklar, insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçakları sergilendi. Öte yandan Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, "İlk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz" dedi.