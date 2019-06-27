Haberler Dünya Haberleri Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bu hafta ikinci kez geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.