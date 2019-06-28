Hindistan’dan ABD’ye: S-400’e karışma

BUGÜN NELER OLDU

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, S-400'lerin Hindistan'ın ulusal çıkarı olduğunu ifade etti. Hindistan medyasındaki haberlere göre, Jaishankar'ın S-400 füze sistemleriyle ilgili, "Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu. Ekimde Rusya'yla S-400 anlaşması yapan Hindistan, imzaların atılmasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump tarafından defalarca tehdit edilmişti. O tarihten bu yana Hindistan, birçok kez S-400'ler konusundaki tutumunu yineledi. Anlaşmanın yapıldığı tarihlerde Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, Yeni Delhi'nin ABD yaptırımlarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alacağını ve ülkesinin bağımsız güvenlik politikası izleyeceğini söylemişti.