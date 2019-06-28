İdlib’de gözlem noktamıza havanlı saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı. Zaviye bölgesinde bulunan ve yedinci kez saldırıya uğrayan bölgedeki askerler teyakkuza geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/ havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir" denildi. İdlib'deki gözlem noktalarında ilk şehidimizi verdiğimiz saldırının ardından TSK top ve roketlerle saldırı düzenleyen Esad güçlerinin bulunduğu Krem'e ve Kebir Fiadda'ya yönelik atışlara başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada da "Saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Saldırıda yaralanan ve helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.