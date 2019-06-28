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değil kaya!

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Giriş Tarihi: 28.6.2019
Jaws değil kaya!
ABD'li grafiti sanatçısı Jimmy Swift'in, Hindistan'ın Goa sahilindeki bir kayaya çizdiği büyük beyaz köpekbalığı resmi, turistlerin gözde yerlerinden oldu. Swift, "Boyadığım en zor şeydi. Kelimenin tam anlamıyla dalgalar tarafından dövüldüm ve çizimi bitiremeden durmak zorunda kaldım" dedi. 15 yıldır sanatçı olarak çalışan ve bugüne kadar kadar 90'ın üzerinde ülkede sanatını icra eden Swift, "Umarım insanları fazla korkutmaz! Jaws filminden esinlendim... Küçükken ödümü koparan bir filmdi" ifadelerini kullandı.
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Jaws değil kaya!
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