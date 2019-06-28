Mağdur çocuklara Türkiye kucak açtı

Aile Bakanlığı, yanında bir yetişkin olmadan Türkiye'ye gelen, başta Suriyeli olmak üzere "refakatsiz çocuklar" için sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunarken, bu çocukların sayısının 5 bin 345 olduğu açıklandı. Bakanlık bünyesindeki Çocuk Destek Merkezleri refakatsiz, suç mağduru ya da suça sürüklenen göçmen çocuklar için ihtisaslaştırıldı. 35 ildeki 64 Çocuk Destek Merkezi'nde bu çocuklara hizmet veriliyor. Milliyet'iten Bahar Atakan'ın haberine göre; Bakanlığın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakan Keçe, "Türkiye'de koruyucu aile yanında şu an 201 yabancı uyruklu çocuğumuz var. Bunların 97'si Suriye uyruklu" dedi.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'na bilgi veren Keçe, özetle şöyle konuştu:

Mobil ekipler ulaşıyor

MENDİLCİ ÇOCUKLAR: Suriyeli çocuklara yönelik saha taraması yapmak üzere 134 mobil ekip aracılığıyla hizmetlerimizi öncelikle tespit aşamasında yapıyoruz. Bu yıl 6 bin 333 çocuğa mobil ekiplerimizle ulaştık. Sokakta çalışan, dilenen, mendil satan çocuklara mobil ekipler müdahale ediyor. Ülkemizde ailesi var mı, yanında destekleyebileceğimiz akrabası var mı, nasıl gelmiş; onu çalışıyoruz. Göç İdaresi il müdürlüklerimizle kaydının olup olmadığına bakıyoruz, yoksa kaydının yapılmasına, aile izinin sürülmesine, aile birleştirmesine yönelik çalışıyoruz. Bunlar mümkün değilse çocuğu kuruluş bakımına alıyoruz, eğer koruyucu aile sistemimize uygunsa koruyucu aileye, değilse kuruluşta hizmet almasına devam ediyoruz.

İHTİSAS MERKEZİ: Çocuk eğer sokaktan ya da kolluk birimlerimiz aracılığıyla bize gelmişse Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimine alıyoruz. Çocuğun, kurum bakımında kalacak yakını yoksa yaş grubuna göre Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi'nden ya da Çocuk Destek Merkezimizden hangisine uygun olduğuna bakıyoruz.

SUÇ RİSKLERİ DAHA FAZLA

TRAVMA: 35 ilde 64 Çocuk Destek Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 personelle hizmet veriyoruz. Çocukların ülkemize gelirken suça karışmaları, suç mağduru olmaları ya da suç riskleri daha fazla. Özellikle 15-18 yaş grubundaki çocukların uyumunun, 0-12 yaş grubundakilere nazaran daha farklı olduğunu gördük. 15-18 yaş grubuna yönelik 10 Çocuk Destek Merkezi'ni ihtisaslaştırdık. Bunlar Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerden gelen çocukların bu ihtisas modelinde hizmet aldığı kuruluşlar.

AKRAN ZORBALIĞI: Akranların birbirini, dil sorunu olduğu için reddetmesini gördük. Yani dil yok ve birbirlerine akran zorbalığına varan derecede şey olunca ihtisas alanı açmaya mecbur kaldık. Dil sorunları var. Hem başka bir ülkeye gelmiş olmanın travması var hem çoğunun ülkesinde yaşadığı savaştan dolayı aile kaybı var. Travmalar farklı olunca çocukların birbirine yaklaşım tarzı ve iletişim modelleri değişiyor.

Kızlar kolay öğreniyor

İLK HEDEF DİL ÖĞRETMEK: 0-12 yaş grubundaki çocuklar daha kolay dil öğreniyor. Kız çocukları bakarak, taklit ederek daha kolay dil öğreniyor. Erkek çocukları, 15-18 yaş grubu dil öğrenmekte çok zorlanıyor. Son dönemlerde Afganistan'dan çocuk alanında aldığımız göç Suriye'den falan daha fazla olduğu için, bu çocuklara hizmet verirken Farsça ve Arapça bilen meslek elemanları aracılığıyla hizmet sunuyoruz. Halk eğitim merkezlerimiz aracılığıyla dil kursları da açıyoruz. Dil öğrendikten sonra da akşam sanat okullarıyla, kurslarla meslek edinmelerine yönelik hizmetler devam ediyor.