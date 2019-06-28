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ikinci titreme nöbeti geçirdi

Giriş Tarihi: 28.6.2019
Merkel ikinci titreme nöbeti geçirdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki bir törende yine titreme nöbeti geçirdi. Meclis'te çekilen videoda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuşması sırasında kürsünün yanında bekleyen 64 yaşındaki Merkel'in 2 dakika boyunca kollarını kavuşturarak titrediği görüldü. Başbakanlığı da bırakmaya hazırlanan Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin yanında da titreme nöbeti geçirmişti. Su içtikten sonra kendine gelen Merkel, bunu vücudunun susuz kalmasına bağlamıştı.
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Merkel ikinci titreme nöbeti geçirdi
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