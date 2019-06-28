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duyurdu! 'teki hain saldırıya anında karşılık verdi

'ndan yapılan son dakika açıklamada, rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, 10 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Suriye'de rejim güçlerinin gözlem noktasına hain saldırısında 1 asker şehit olduğu ve 3 askerin de yaralandığı bildirildi. İdlib'te rejim güçlerinin hain saldırısının ardından anında karşılık verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 10:02
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İdlib'teki hain saldırıya TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği, bir askerin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "İdlip'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

RUSYA'NIN ANKARA ATAŞESİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Açıklamada, "Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir." denildi.

Durumun yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

REJİM MEVZİLERİ, BÖLGEDEKİ ATEŞ DESTEK VASITALARIYLA ATEŞ ALTINA ALINDI

Olayı müteakip saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin, bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İdlib'teki hain saldırıya TSK anında karşılık verdi
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