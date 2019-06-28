‘Rus Atlantisi’nden Hun kalıntıları çıktı

Arkeologlar, Sibirya'daki "Rus Atlantisi" olarak anılan sit alanında antik dönemlere ait yeni kalıntılar ortaya çıkardı. Yaz dönemi nedeniyle suların çekilmesini fırsat bilen arkeologlar, Bronz Çağı'dan Cengiz Han dönemine kadar uzanan tarih öncesi uygarlıklara ait kalıntılar üzerinde çalışıyor. Antik çağlara ait paha biçilemez kalıntılara ev sahipliği yapan bölgedeki zenginlikler arasında Hun İmparatorluğu'na ait kalıntılarda yer alıyor.



İKİ BİN YILLIK 'UYUYAN GÜZEL'

Uzmanlar, gün yüzüne çıkan taş mezarları incelemek ve eski medeniyetler hakkında yeni bilgiler edinmek için zamana karşı yarışıyor. Geçen yıl yapılan çalışmalarda, bir taş mezarda ipek kumaşlar içinde "uyuyan güzel" adı verilen 2 bin yıllık bir mumya bulunmuştu. Ayrıca, taş mezarların içinde çeşitli aksesuarlar, toprak kaplar ve dönemin hayatına dair bilgiler veren malzemeler keşfedilmişti. Çalışmalar hakkında bilgi veren St Petersburg Malzeme Tarihi Kültür Enstitüsü'nden Dr. Marina Kilunovskaya, bölgenin heyecan uyandıran bilimsel bir sit alanı olduğunu vurgulayarak "Zengin Hun göçebelerine ait mezarlar hırsızlar tarafından çalınmadığı için şanslıyız" dedi. Tuva Cumhuriyeti'nde yer alan değerli sit alanı, Rusya'nın en büyük elektrik santrali olan Sayano- Shushenskaya Barajı'ndaki Sayan Denizi'nin dibinde yer alıyor.

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