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Trump ve Putin G-20'de bir araya geldi

G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya’da bulunan ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider İdlib'deki son durumu da görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 16:56
Trump ve Putin G-20'de bir araya geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Suriye'yi ele aldıklarını belirterek, "İki lider uluslararası ilişkileri, Suriye'yi ve İdlib'deki durumu görüştü. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular." dedi.

Peskov, Putin ile Trump'ın Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin uluslararası meseleleri istişare ettiklerini anlatan Peskov, "Putin ve Trump uluslararası ilişkileri ve ticareti ele aldılar. Suriye'yi ve İdlib'deki durumu da görüştüler. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Çin'e ilişkin gelişmelerin de ele alındığını belirten Peskov, "Ayrıca silahsızlanma ve stratejik istikrara yönelik konular da detaylıca ele alındı." dedi.

İki liderin karşılıklı müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaştığına işaret eden Peskov, "Ele alınan konular Rus ve ABD'li dışişleri bakanları ve hazine yetkilileri arasında devam edecek." diye konuştu.

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Trump ve Putin G-20'de bir araya geldi
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