Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinin ardından kritik açıklamalar! Trump, S-400 konusunda Türkiye'ye açık açık hak verdi

Başkan recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kritik görüşmenin ardından liderler kritik açıklamalrda bulundu. S-400 füze savunma tedarik sistemi konusunda Trump, "Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok" ifadesini kullanırken, "Son dakika... Donald Trump Türkiye'yi seviyor. Ve Donald Türkiye'nin tarafında. Hayır bunu demiyorum, ben ülkemizi seviyorum. Ama Türkiye'ye haksızlık edildi" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

S-400 ARTIK TESLİMAT SÜRECİNDEDİR

S-400 ile ilgili konuda bizim tabi tüm anlaşmamız ortada ve şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Biz Amerika ile Patriot alma hususunda Obama döneminde bir adım atmıştık. Ancak kongre müsaade etmedi dediler ve bize satışı gerçekleştirmediler. Biz de hava savunmamız için bunu yapmamız gerekiyordu ve Rusya ile anlaşarak bu adımı attık. S-400 teslimat sürecindeyken anlaşma iptal edilmez.

YAPTIRIM OLMAYACAĞINI TRUMP DİLE GETİRDİ Yaptırımlar ile ilgili de Trump bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden dinlemiş olduk.

"BURADA BİZ PAZAR DEĞİLİZ, ORTAK ÜRETİCİYİZ"

F35 için şu ana kadar Amerika'ya 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını belirten Erdoğan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Ortak üretici olmak suretiyle de şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16. Yani toplamda 116 uçak. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz. Ödeme planımız başlamış, ödemeler yapılıyor. Ama böyle altta birilerinin yaptığı açıklamalar Sayın Başkanın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunların da bizim ikili ilişkilerimizi ben bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz."

Başkan Erdoğan: "S-400 artık teslimat sürecindedir"

Donald Trump'ın açıklamasından satırbaşları;

ABD Başkanı Donald Trump Japonya'nın Osaka şehrinde yapılan G20 toplantısından sonra yaptığı basın toplantısında Türkiye ilgili soruya verdiği cevapta Türkiye'ye karşı adil olmak gerektiğini söyledi.

Donald Trump, Türkiye'nin Obama yönetimi sırasında ABD'den patriot füzeleri almak isteğini ancak Türkiye'ye Patriot füzelerinin satılmasına izin verilmediğini hatırlatarak Türkiye'nin de Rusya'dan S-400 füzeleri aldığını söyledi. Türkiye'ye karşı adil olmak gerektiğini belirten Trump, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasından sonra ABD'nin şimdi sana Patriot füzeleri satalım, sen bu anlaşmadan vaz geç diyor. Türkiye S-400 füze sistemini almış parasını ödemiş. S-400 füzeleri almadan önce F-35 savaş uçakları için katılımda bulunmuş ve 100 savaş uçağı almak için önemli bir meblağ yapmış" dedi.

Erdoğan'ın sert bir adam olduğunu da söyleyen Trump "Ancak kendisiyle anlaşıyorum. Bu konu biraz karışık. F-35 savaş uçakları ile S-400 füzelerinin uyuşmayacağı, S-400 füze sisteminin F-35 savaş uçakları ile ilgili bilgilerin Rusya'ya aktaracağı söyleniyor. Türkiye S-400 füze sistemini almadan önce F-35 projesine dahil olmuş" dedi.

Donald Trump, "Bana 'Sen Türkiye yanlısın. Türkiye'yi seviyorsun' diyorlar. Evet Erdoğan sert adam ancak onunla anlaşıyorum. Erdoğan'a Obama'ya vermediği Rahip Bronsan'ı verdi. Türkiye DAEŞ'a kaşı büyük mücadele verdi. Suriye Sınırında 55 bin asker bulundurmak zorunda. Güçlü bir ordusu var. Ve NATO üyesi" dedi.