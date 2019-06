Çin’de Türkiye paneli

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) Panel serisi kapsamında Pekin'de 'Turkey and China in the New Era: Countering Global Challenges with a Bilateral Perspective' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Türkiye markasını güçlendirmek' vizyonuyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisinin yeni etabını Çin'in başkenti Pekin'de düzenlendi. Pekin programı kapsamında Türk heyeti ilk olarak, Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) yetkilileriyle Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti karşılıklı ilişkileri ile bölgesel ve küresel tehditlerin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Ardından, Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüleri (CICIR) işbirliğiyle 'Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele' başlıklı bir panel düzenledi. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in konuşma yaptığı panele, diplomatik misyon, medya, akademi ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Panelde, Türkiye-Çin arasında çok boyutlu ikili ilişkilerin giderek önem kazandığı vurgulandı.