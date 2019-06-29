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İngiltere Kaşıkçı’nın öldürüleceğini biliyor muydu?

ALPASLAN DÜVEN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019
İngiltere Kaşıkçı’nın öldürüleceğini biliyor muydu?
Gazetecı Cemal Kaşıkçı'nın Londra'da öldürülebileceği bilgisini alan İngiliz istihbarat servislerinin, bunun "iyi bir fikir olmadığı" konusunda Suudileri uyardıkları ortaya çıktı. İngiliz gazeteci yazar Owen Wilson'un "İstanbul'da Cinayet, Cemal Kaşıkçı ve Veliaht Prens" isimli yeni kitabında, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen muhalif yazar Kaşıkçı'yı susturmak için alternatif çözümleri tartışan Suudi ajanların notlarının İngiltere iletişim istihbaratından sorumlu GCHQ tarafından ele geçirildiği belirtildi.
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İngiltere Kaşıkçı’nın öldürüleceğini biliyor muydu?
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