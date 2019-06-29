Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rum lider Anastasiadis'in kalçası kırıldı

Rum lider Anastasiadis'in kalçası kırıldı

Rum yönetimi lideri , bir alışveriş merkezinde düşmesi sonucu kalçası kırıldı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 15:44
Rum lider Anastasiadis'in kalçası kırıldı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bir alışveriş merkezinde düşmesi sonucu kalçası kırıldı.

Güney Kıbrıs'ın Limasol ilçesinde kız kardeşine kahve içmeye giden Anastasiadis, daha sonra bir alışveriş merkezine geçti. Anastasiadis, alışveriş merkezinde merdivenlerden düştü ve yere yığıldı. Korumaları tarafından Akdeniz Hastanesi'ne kaldırılan Nikos Anastasiadis'in, yapılan muayenesinde kalçasında femur başı kırığı saptandı.

Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromos, "Cumhurbaşkanı Anastasiadis, bugün Limassol'da bir kaza geçirdi. Bu sırada sağ bacağında femur başı kırığı oldu, ameliyat edilecek. Sağlık durumu risk altında değil" dedi.
Anastasiadis'in iyileşmesinin 6 hafta süreceği belirtildi.

Son dakika haberi:KKTC'den Doğu Akdeniz hamlesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rum lider Anastasiadis'in kalçası kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN