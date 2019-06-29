Suriyeli muhaliflerin yeni başkanı belli oldu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanlığına Enes el-Abde ikinci kez seçildi.

SMDK'nin medya ofisinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da düzenlenen 46. Olağan Genel Kurulu'nda SMDK başkanlık görev süresi dolan Abdurrahman Mustafa'nın yerine Abde seçildi.

Başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Abde, kurulda oy kullanan 82 üyeden 75'inin oyunu alarak SMDK'ye bir yıl boyunca başkanlık edecek.

Genel Kurulu seçimlerinde Dima Musa, Abdulhakim Beşşar ve İkab Yahya başkan yardımcılığına, Abdulbasit Abdullatif ise SMDK Genel Sekreterlik görevine getirildi.

ABDE KİMDİR?

1967 Şam doğumlu Abde, 2016 yılında SMDK'nin başkanlık görevine seçilmişti.

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla birlikte 2011'de Suriye Ulusal Meclisi'nin kuruluşunda yer alan Abde, 2012 yılında SMDK'nin kuruluşunda büyük rol oynamıştı.

Abde, iç savaş öncesinde ise İngiltere'nin başkenti Londra'da 2006 yılında muhalif kimliğiyle bilinen "Adalet ve Bina Hareketi"ni kurmuştu.