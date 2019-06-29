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Susuz kalan fil çıldırdı: 8 ÖLÜ

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019
Susuz kalan fil çıldırdı: 8 ÖLÜ
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde su arayan fil önüne çıkanları ezerek öldürdü. Ülkeyi etkisi altına alan sıcaktan bunalıp su bulmak için etrafa saldıran vahşi fil, önüne çıkan 8 kişinin ölümüne neden oldu. Sürüsünden ayrılarak tek başına dolanan fil ilk önce Chegaidih köyüne girerek tarlada çalışan 2 köylüyü öldürdü. Katil fil, daha sonra Dumka bölgesinde de 2 kişiyi ezdi. Son olarak Godda köyünde ortaya çıkan fil, burada da 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Yetkililer, katil fili yakalayabilirlerse yeniden sürüsüne kavuşturacaklarını açıkladı.
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Susuz kalan fil çıldırdı: 8 ÖLÜ
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