Tarihle oynama belgeleri hemen aç

Almanya, Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke cinayeti sonrası 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütünü yeniden tartışmaya açtı. Valinin ölümünde NSU izi gün geçtikte derinleşirken, 'devlet sırrı' ilan edilip, 'çok gizli' ibaresiyle 120 yıl gizlilik şerhi konulan gizli servis raporu 2044'te açılabilecek. Servisin NSU cinayetlerindeki rolünü ortaya koyacak rapor, aradan 5 yıl geçtiği için 25 yıl sonra açılacak.



SABAH ISRARLA İSTEDİ

SABAH'IN ısrarlı yayınlarından ve Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'na gönderdiği 'Dosyaları görmek istiyoruz' mektubundan sonra SPD ve Yeşiller Partisi de dosyaların açılmasında ısrarcı oldu. Önceki gün Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, Vali Lübcke cinayeti ile ilgili İçişleri Komisyonu'nda konuşurken söz konusu gizlilik kararının 120 yıldan 30 yıla düşürüldüğünü duyurdu. Söz konusu açıklama Türk toplumunca tatmin edici bulunmadı. Türkler, "O tarihe kim öle kim kala. Almanya rapordan gizlilik şerhini bir an önce kaldırmalı" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise, "Gizlilik süresinin 120 yıldan 30 yıla indirilmesi yeterli adım değil. Kassel kentinde işlenen Halit Yozgat cinayetinin aydınlatılabilmesi için, bu dosyaların açılması şart" dedi. FRANKFURT



RAPORDA NE VAR?

NSU'NUN bilinen son Türk kurban Halit Yozgat'ın öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunan Alman ajan Andreas Temme'nin ilişkileri ve cinayetle muhtemel bağlantısı, bu raporda yer alıyor. Hessen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın hazırlanan NSU raporuna, '2134 yılına kadar gizlidir' damgasını vurması, raporda çok daha fazla ses getirecek bilgi bulunduğunu gösteriyor.



PKK'NIN, ALMANYA'DA TÜRKLERE KARŞI IŞLEDIĞI SUÇ SAYISI ARTTI

AVRUPA Polis Teşkilatı (Europol), terör örgütü PKK'nın, Almanya'daki Türk kurumlarına, camilere ve dükkanlarına yönelik işlediği suç sayısında ciddi artış olduğunu bildirdi. "Almanya'da Türk kurumları, camileri ve dükkanlarına karşı suç sayısında önemli bir artış oldu" denilen raporda, PKK'nın, Kürt işletme sahiplerinden zorbalıkla para topladığına işaret edildi.

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