Avrupa kavruldu

BUGÜN NELER OLDU

Hafta içinden bu yana Sahra Çölü'nden yükselen sıcak hava dalgasının etkisinde kalan Fransa, Almanya, İspanya, Çekya, Polonya ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa genelinde sıcaklık rekoru kırıldı.Fransa'da hava sıcaklığının 45.9 dereceye ulaşarak tüm zamanların en sıcak haziran ayı rekorunun kırıldığı açıklandı. 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçilen Fransa'da 45.9 derecelik hava sıcaklığının Gallargues-le-Montueux köyünde kaydedildiği açıklandı. Fransa'nın dışında Almanya, Çekya ve Polonya gibi ülkelerde de kendi haziran ayı sıcaklık rekorlarının geçildiği kaydedildi.Okulların tatil edilmesine, asfaltların ve demiryollarının erimesine neden olan aşırı sıcaklar Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan'da can kayıplarına neden oldu. Sıcak hava nedeniyle İtalya'da 3, İspanya'da 2, Fransa'da ise 4 kişi yaşamını yitirdi. Fransa'da çatıda çalışan 33 yaşındaki bir kişi aşırı sıcaktan ölürken, İspanya'da 80 yaşındaki bir kadın yolda fenalaşarak hayatını kaybetti. İspanya'da ayrıca sıcak hava kaynaklı başlayan ve Almorox kasabasında 72 saat boyunca süren orman yangını dün kontrol altına alındı. Ancak bu kez de Toledo kasasında yangınlar başladı. Fransa'da 2003'teki benzer yüksek sıcaklık nedeniyle ülke genelinde 15 bin kişi yaşamını yitirmişti. Ölenlerin büyük bir kısmı yaşlılar olmuştu.