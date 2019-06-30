Dadı dayanmıyor

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, bebeklerinin doğumundan bu yana ülkelerinin magazin basınının dilinden düşmüyor. Doğum sürecindeki hastane masrafları ardından kaldıkları ev için harcadıkları para olay olan Prens Harry ve eşi Meghan Markle şimdi de dadıları ile gündemde. İngiliz basınına göre çift, bebekleri Archie daha 6 haftalık olmasına rağmen üçüncü dadı ile anlaştı. Diğer iki dadının da işi bıraktığı belirtilen haberlerde Archie bakmaları için işe alınan kişilerin kendi istekleri ile mi yoksa Prens Harry ile eşi tarafından mı işten çıkarıldıklarının bilinmediği kaydedildi.