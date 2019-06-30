G-20 sonuç bildirgesi açıklandı

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'nın dönem başkanlığında Osaka'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvenin ardından tüm G-20 üyeleri tarafından imzalanan 43 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.Bildirgede, "korumacılık" ifadesi kullanılmayarak, "Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz." ifadesine yer verildi. G20 liderleri, sonuç bildirisinde, ticaret ve yatırımlar konusunda, Dünya Ticaret Örgütü'nün gerekli olan reformlarını destekleyeceklerini belirtirken, bu konuda küresel "eşit şartlar" oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.