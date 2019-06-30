Rejimin zindanlarında zulüm var

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'deEsad rejiminin üç kez tutuklayarak işkence ettiği Vefa Necip, ailesiyle sığındığı Afrin'de Anadolu Ajansı'na zindanlarda gördüklerini anlattı. Şam kırsalında Ağustos 2012'de rejimin kontrol noktasında tutuklanan Necip, "Göç edenlere yardım için çalışıyordum. Abluka altındaydık. Ancak siviller giriş çıkış yapabiliyordu. Esad rejimi tarafından aranan kişiler listesinde olduğumu bilmiyordum. Rejimin askerlerince tutuklandım. Bütün ailemi de birkaç ay önce tutuklamışlardı" dedi. Necip, "224 nolu askeri istihbarat merkezine nakledildim. Korkudan dilim tutulmuştu. Sustuğum için bana çok zarar veriyorlardı. Daha sonra Mezze'de bulunan 227 nolu merkeze nakledildim. Burada da 65 gün kaldım. Her gün zincirlere vuruluyorduk. Küçük hücrelerde onar kişi kalıyorduk. Bu günleri unutamam. Kan kokusu... Sandalyelerde elektrik veriyorlardı. Çürümüş cesetleri ve üzerindeki kurtları unutamıyorum" dedi.