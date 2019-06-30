Son Dakika Haberi: Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın gündeminde Kuzey Kore lideri ile yapacağı olası görüşme vardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü