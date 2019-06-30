Son Dakika Haberi: Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" Kim-Jong-un ile bir araya geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan saatler sonra Trump, silahsızlandırılmış bölgede Kim-Jong-un ile görüştü, ikili kameraların önüne geçip el sıkıştı.
Giriş Tarihi: 30.6.2019 09:57Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 10:07
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın gündeminde Kuzey Kore lideri ile yapacağı olası görüşme vardı.