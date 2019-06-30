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Son Dakika Haberi: Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü

Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Başkanı 'ın Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" Kim-Jong-un ile bir araya geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan saatler sonra Trump, silahsızlandırılmış bölgede Kim-Jong-un ile görüştü, ikili kameraların önüne geçip el sıkıştı.

Giriş Tarihi: 30.6.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 10:07
Son Dakika Haberi: Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü

Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın gündeminde Kuzey Kore lideri ile yapacağı olası görüşme vardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü

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Son Dakika Haberi: Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü
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