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Aşk üçgeninde ikizini öldürdü

'de bir kadın ikizini bıçaklayarak öldürdü. Kadının hayatı boyunca kıskandığı ikizinin sevgilisine aşık olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 1.7.2019 12:08
Aşk üçgeninde ikizini öldürdü

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Camden kentinde geçen hafta erken saatlerde ikiz kardeşler Anne Marie ve Amanda Ramirez arasında kavga çıktı.

Sokağa taşan kavgada Amanda, ikizi Anna'yı kalbinden bıçakladı. Anna olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin arkasındaki gerçekler, Amanda'nın ifadesinde ortaya çıktı.

Polisin 3 defa sorguladığı Amanda, önce olay anını hatırlamadığını söyledi. Amanda daha sonra çelişkili ifadeler verdi. Savcılık, ön araştırmasında tanık ifadelerinden cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği ihtimaline yoğunlaştı.

İddiaya göre; 1 çocuk annesi Amanda, ikizi Anna'nın 2.5 yıllık sevgilisi Luis Rivera'ya aşıktı. Anna'yı platonik aşkına engel olarak görmeye başlamıştı. Üstelik 3 çocuk annesi Anna, ailenin en sevilen ismiydi. Hem büyüklerine vefası hem de çocuklarına ilgisi ile biliniyordu. Amanda kıskançlık nedeniyle birlikte büyüdüğü ikizini öldürdü.

Önceki gün mahkemeye çıkan Amanda'nın kefalet talebi reddedildi. Amanda, tutuklu yargılanacak.

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Aşk üçgeninde ikizini öldürdü
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