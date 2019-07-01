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'de otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 ölü

'ın kontrolündeki 'de otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 10:29
Cammu Keşmir'de otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 ölü

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Cammu Keşmir'de dağlık yolda seyreden otobüs Kishtwar bölgesinde yoldan saparak uçuruma yuvarlandı. Kishtwar Komiser Yardımcısı Angrez Singh Rana, kazada 33 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İçişleri Bakanı ve Bharatiya Janata Partisi Genel Başkanı Amit Shah, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirerek, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Cammu Keşmir bölgesinde geçen hafta öğrencileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 öğrenci ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Bölgede yaşanan trafik kazalarına aşırı hız ve kötü yol koşullarının sebep olduğu belirtiliyor.

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Cammu Keşmir'de otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 ölü
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