Güneş tutulması ne zaman? 2019 Güneş tutulması burçlara etkisi nasıl olacak?

Yılın en önemli zamanlarından biri olan Güneş tutulması ne zaman, hangi gün merak ediliyor. Sıcaklıkların gözle görülür bir biçimde artış göstermesiyle birlikte ayın yörüngedeki yeri belli olacak. Her 18 ayda bir gerçekleşen Güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak araştırılıyor. Bu tutulmada hangi burç ne kadar etkilenecek sizler için araştırdık. Dünya saatiyle 19.24'de (TSI:16.24)gerçekleşecek bu muhteşem doğa olayı, NASA'ya göre yaklaşık 4 dakika 33 saniye sürecek. Peki 2019 Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar…

Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Güneş'in kısmen ya da tümüyle örtülerek karanlığa bürünmesi olarak adlandırılan Güneş Tutulması ne zaman, burçlara etkileri nelerdir sorularının yanıtları haberimizin devamında yer alıyor.