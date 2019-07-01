Katar’a ABD F-22’si konuşlandırıldı

BUGÜN NELER OLDU

İran'la Amerika Birleşik Devletleri hattında gerilim tırmanmaya devam ederken; ABD, Körfez ülkesi Katar'daki askeri üssüne F-22 Raptor tipi savaş uçakları konuşlandırdı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakların, Amerikan güçlerinin ve CENTCOM'un sorumluluğundaki bölgelerde çıkarlarının korunması amacıyla konuşlandırıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının ilk defa olmak üzere perşembe günü Katar'daki el Udeyd Hava Üssü'ne gönderildiği kaydedildi. Washington bu üssü, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede kullanıyor.