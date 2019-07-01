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’a ABD F-22’si konuşlandırıldı

Giriş Tarihi: 1.7.2019
Katar’a ABD F-22’si konuşlandırıldı
İran'la Amerika Birleşik Devletleri hattında gerilim tırmanmaya devam ederken; ABD, Körfez ülkesi Katar'daki askeri üssüne F-22 Raptor tipi savaş uçakları konuşlandırdı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakların, Amerikan güçlerinin ve CENTCOM'un sorumluluğundaki bölgelerde çıkarlarının korunması amacıyla konuşlandırıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının ilk defa olmak üzere perşembe günü Katar'daki el Udeyd Hava Üssü'ne gönderildiği kaydedildi. Washington bu üssü, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede kullanıyor.
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Katar’a ABD F-22’si konuşlandırıldı
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