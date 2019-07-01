Kuzey Kore’ye adım atan ilk ABD lideri oldu

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelip tokalaştıktan sonra Kuzey Kore sınırını geçti. Japonya'da G20 Liderler Zirvesi için önceki gün yoğun temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'ye uçmadan önce Kuzey Kore'ye yönelik yürüttüğü 'Twitter diplomasisi' başarıya ulaştı. Kuzey Kore, Trump'ın "Kuzey Kore lideri (Kim Jong-un) bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum" çağrısına olumlu yanıt verdi. TSİ sabah saatlerinde Güney Kore lideri Moon Jae- in ile ortak basın toplantısından 'son dakika haberi' olarak duyurulduğu üzere Trump ve Kim sınırda Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yer alan Panmunjom köyünde bir araya geldi.Tarihi anların ardından Trump'la kameralar karşısına geçen Kim, "Görüşme teklifine çok şaşırdım, önceden ayarlanmış bir şey değildi" dedi ve görüşmenin 'bir değişimi' işaret ettiğini söyledi. Trump Kim ile tokalaşırken "Seni yeniden görmek güzel. (...) Dünya için büyük bir gün, burada olmaktan onur duyuyorum. Bir sürü harika şey oluyor" dedi. Trump Kuzey Kore tarafında yaptığı açıklamada ise "Kendisini hemen Beyaz Saray'a davet edeceğim" dedi.