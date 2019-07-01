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’nin yardım eli Balkanlar’ı donatıyor

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019
Türkiye’nin yardım eli Balkanlar’ı donatıyor
TÜRKİYE'NİN yardım eli uzattığı Kuzey Makedonya'nın Mavrova Rostuşe Belediyesi ve Vrapçişte Belediyesi yeni çöp kamyonu ile iş makinesine kavuştu. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen iş makinesi ve çöp kamyonu takdim törenine katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Vrapçişte'deki halkla sohbet etti. Şentop, törende yaptığı konuşmada kendi köklerinin de Gevgeli'ye dayandığını belirterek, bölgenin acı hatıralarla dolu olduğunu anlattı. Türkiye'nin Balkanlarla gönül bağının devam ettiğini belirten Şentop, "Buralardaki kardeşlerimiz ve buraların hatıraları, sürekli gönlümüzde canlı yaşamaktadır" dedi. Mustafa Şentop, Kalkandelen, Ohrid, Manastır ve Gevgeli şehirlerini de ziyaret etti.
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Türkiye’nin yardım eli Balkanlar’ı donatıyor
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