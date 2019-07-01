Zorba İsrail Filistinli Bakanı serbest bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

İsraıl güçlerince dün sabah gözaltına alınan Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi öğleden sonra serbest bırakıldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Hedmi'nin avukatı Muhammed Cabara, İsrail polisince Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına alınan müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı. Cabara, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın salı günü Mescid-i Aksa'ya yaptığı ziyaret sırasında müvekkilinin de hazır bulunduğunu hatırlattı. Mescid-i Aksa ziyareti sırasında aralarında Hedmi'nin de bulunduğu Filistinli yetkililerin Pinera'ya eşlik etmesi İsrail'i rahatsız etmiş ve Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak "protokol kurullarının" çiğnendiği iddiasıyla kınanmıştı.