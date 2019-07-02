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360 bin TL’lik elbisesiyle ışıldadı

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Giriş Tarihi: 2.7.2019
360 bin TL’lik elbisesiyle ışıldadı
Avustralyalı ünlü şarkıcı Kylie Minogue, İngiltere'de düzenlenen en popüler müzik festivali olan Glastonbury'de tam 360 bin TL'lik bir elbise ile sahne aldı. Kolchagov Barba marka altın renkli elbisesiyle göz kamaştıran 51 yaşındaki şarkıcı, hayranlarına 14 yıl aradan sonra eğlenceli dakikalar yaşattı. Son olarak 2005'te Glastonbury'de sahne almaya hazırlanırken meme kanseri teşhisi konulan ve konserini iptal etmek zorunda kalan Minogue, sahnede duygulu anlar yaşadı. Tam yüz bin kişilik kalabalığa seslenen Minogue, "Keşke herşey farklı olsaydı" dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Hayranları alkışlayarak Minogue'a destek verdi.
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