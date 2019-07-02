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Son dakika: Dışişleri'nden 'ye sert PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

: Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir "Eylem Planı" imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 12:22
Son dakika: Dışişleri'nden BM'ye sert PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

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Son dakika: Dışişleri'nden BM'ye sert PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
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