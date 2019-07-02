Birleşmiş Milletler’de YPG/PKK skandalı

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler (BM), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzaladı. BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Mazlum Abdi ile SDG'nin, "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza attı. Plan, kapalı kapılar ardında kamuoyundan gizlenerek imzalandı ve sadece birkaç kişi hazır bulundu. İmza töreni özellikle tatil gününe denk getirilen plan, BM Cenevre Ofisi'nin üst düzey yetkililerinden dahi gizlendi.