BM'de terör örgütü YPG/PKK skandalı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran'da BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Mazlum Abdi ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza attı.

BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin, bu anlaşma ile çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirildi.

Özel temsilci Gamba ise "eylem planı" olarak tanımlanan anlaşmaya ilişkin, "Suriye'deki çocukların korunması için önemli bir gün ve SDG'nin şemsiyesi altında faaliyet gösteren hiçbir örgütün bundan sonra çocukları savaşçı olarak kullanmayacağına dair sürecinin başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, eylem planının, "Birleşmiş Milletler ve Suriye Demokratik Güçleri arasındaki aylarca süren istişareler sonucu imzalandığı" ifade edildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel Temsilcinin (Virginia Gamba) eylemleri, SDG ya da daha önce de görüşmeler yapmış olduğu hiçbir silahlı gruba siyasi meşruiyet tanındığı anlamına gelmiyor. Onun görevi çocukları çatışmalardan kurtarmak ve kendisi buna odaklanıyor. (Örgütle) etkileşimi hiçbir şekilde herhangi bir gruba meşruiyet tanımıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, ABD'nin sürece dahil olup olmadığına ilişkin ise eylem planının BM ve YPG/PKK'nın paravanı SDG arasında imzaladığını kaydetti.

SKANDAL EYLEM PLANININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

AA muhabirine konuşan BM Cenevre Ofisi Genel Direktörünün Basın Sözcüsü Alessandra Vellucci, skandal planın "güvenlik sebeplerinden dolayı kamuoyuna duyurulmadığını" savundu.

Sözcü Vellucci, "Güvenlik nedeniyle sadece birkaç kişinin bu toplantıdan haberi oldu. Gizli tutulmasının tek sebebi bu." dedi.

Geçen yıllarda, BM Cenevre Ofisinde pek çok kez Suriye konulu toplantılar yapıldığının ve "düşman taraflar" katılmasına rağmen bu toplantıların günler öncesinden kamuoyuyla paylaşıldığının hatırlatılması üzerine Vellucci, "her toplantının kendine has özelliği olduğu" karşılığını verdi.

Vellucci, "Bu bir tercih değil. Bu bir güvenlik konusu ve biz de aslında güvenlik tavsiyelerini takip ediyoruz." diye konuştu.

ÜST DÜZEY BM YETKİLİLERİNDEN DAHİ GİZLENDİ

BM Cenevre Ofisinin üst düzey yetkililerinden biri ise toplantıdan kendisinin dahi haberdar olmadığını söyledi.

Yetkili, planın kapalı kapılar ardında gizlice yapılmasını ise "Sanırım planın imzalandığından emin olmak ve bunu sağlamak için basına duyurulmamış." değerlendirmesinde bulundu.

Skandal eylem plana ilişkin BM'nin paylaştığı fotoğraflardan, imza törenine sadece BM Cenevre Ofisinin resmi fotoğrafçısının alındığı anlaşılıyor.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisine akredite bazı gazeteciler de planın Cenevre'de gizlice imzalanmasına rağmen New York'tan duyurulmasına tepki gösterdi.

Gazetecilerin, 2 Temmuz Salı günü yapılacak haftalık olağan basın toplantısında konuyu gündeme getirecekleri öğrenildi.

BM raporuna göre YPG, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.