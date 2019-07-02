Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı , Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği resmi temaslarının ardından yurda döndü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 06:50 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 06:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya ve sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak "TC-TRK", Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN