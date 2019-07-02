Dolu kabusu: Böylesi görülmedi

Meksika'nın Jalisco eyaletinde beklenmedik dolu yağışı hayatı felç etti. Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası sonrası bazı bölgelerde 1,5 metreyi bulan bir buz tabakası oluştu. Bir anda başlayan dolu yağışı sonrası bazı yollar tamamen kapandı. Sokak araları nehri andıran buzla dolarken evlerde ve araçlarda ciddi hasarlar oluştu. Sabah evlerinden çıkan bölge halkı, her yeri beyaza boyayan ve yer yer metreyi geçen buz tepeleriyle karşılaştı. Basında yer alan görüntülerde, çevre sakinlerinin evlerinden çıkabilmek için küreklerle evlerinin önündeki buz yığınını temizlemeye çalıştığı görüldü. Aralarında kamyonlarında bulunduğu araçlarını buz yığınından kurtarmaya çalışan mağdurlar, yetkililerden yardım istedi.







'BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ'

Ülke basınında yer alan haberlerde, ordu ve acil durum çalışanlarının caddeleri kaplayan kalın buz tabakasını temizlemek için çalışma başlattığı kaydedildi. Durumu değerlendirmek için bölgeyi ziyaret eden Jalisco valisi Enrique Alfaro Ramırez, bir metreyi aşan buz birikintileriyle karşılaştığını ve daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadığını ifade etti. Ramirez ayrıca, eşi görülmemiş hava olayı sonrası yaralı ve ölü olmamasının büyük bir şans olduğunu, bu durumun iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

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