Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarla ilgili soruşturma açıldı

Amerikan haber sitesi ProPublica, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin (CBP) eski ve yeni sınır devriye çalışanlarının Facebook'ta oluşturduğu kapalı grupta, göçmenler hakkında yapılan edebe aykırı ve kadınları aşağılayan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattığını yazdı.

CBP'nin İç İlişkiler Bölümü Başkanı Matthew Klein, birimin, Facebook grubunda rahatsız edici sosyal medya içeriğinden haberdar olmasının ardından İç Güvenlik Dairesini bilgilendirdiğini ve konuyla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını ifade etti.

GRUBUN 9 BİNDEN FAZLA ÜYESİ VAR

"I'm 10-15" (Ben 10-25) isimli 3 yıllık grubun 9 bin 500 civarında üyesi bulunduğu, grupta göçmenlerin ölümüyle, ABD Kongresinin göçmenlerin tutulduğu merkezleri ziyaret eden Latin asıllı üyeleriyle alay edildiği, Kongre üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Veronica Escobar için hakarete varan ifadelerle edebe aykırı görseller kullanıldığı iddia ediliyor.

Ocasio-Cortez, paylaşımların kendisini şaşırtmadığını, göçmenlerin tutulduğu merkezleri ziyaretinde gördükleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

KONGRE'DE GÖÇMENLER İÇİN YARDIM PAKETİ KABUL EDİLMİŞTİ

Geçen hafta Teksas'ta gıda, su ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu sınır devriye merkezinde tutulduğu ortaya çıkan 300'ün üzerindeki göçmen çocuğun büyük kısmı, buradan başka bir merkeze taşınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de göçmen sayısını azaltmak amacıyla katı politikaları uygulamaya koymuştu.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenler için 4,5 milyar dolar insani yardım paketi, geçen hafta Kongre'de kabul edilmişti.