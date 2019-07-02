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şimdi de göçmenleri hedef aldı! Çok sayıda ölü var...

Libya'da General Halife 'e bağlı güçlere ait uçaklarının Başkent Trablus'un doğusunda, Tacura bölgesindeki barınma merkezine yönelik saldırısında 30'dan fazla kişi öldü.

Giriş Tarihi: 3.7.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 07:13
Hafter şimdi de göçmenleri hedef aldı! Çok sayıda ölü var...

Libya'da General Halife 'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

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Hafter şimdi de göçmenleri hedef aldı! Çok sayıda ölü var...
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