Hafter şimdi de göçmenleri hedef aldı! Çok sayıda ölü var...
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklarının Başkent Trablus'un doğusunda, Tacura bölgesindeki barınma merkezine yönelik saldırısında 30'dan fazla kişi öldü.
Giriş Tarihi: 3.7.2019 07:09Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 07:13
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.