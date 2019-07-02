Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kayıp prensesle ilgili flaş gelişme! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'

Kayıp prensesle ilgili flaş gelişme! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı 'nin başkenti 'da "korku içinde yaşadığı" ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 3.7.2019 06:32 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 06:42
Kayıp prensesle ilgili flaş gelişme! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Al Maktum'un (69) 6 eşinden biri olan Prenses Haya (45) geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra 'ya geçti ve burada saklanıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp prensesle ilgili flaş gelişme! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN