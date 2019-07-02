Masum olduğu 17 yıl sonra anlaşıldı

Yerel medyanın haberine göre Royal Clark Jr, 2001 yılında 'silahlı restoran soygunu' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Görgü tanığı olan restoran çalışanı, soygunu Clark'ın yaptığını öne sürdü. Hakkındaki tek kanıt çalışanın ifadesi olmasına rağmen, Clark 49 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak 'New Orleans Masumiyet Projesi' avukatlarının mahkemeye yaptıkları baskılar neticesinde, olay yerinde tekrardan parmak izi incelemesi yapıldı ve soygunun başka biri tarafından yapıldığı ortaya çıktı. 42'inci yaş gününden birkaç gün sonra, parmak izi uygulaması sayesinde masumluğu ispatlanan Clark tahliye edildi. 25 yaşında hapse giren Clark, hapishane çıkışında ailesi tarafından karşılandı.

Royal Clark, bu sene Louisiana'da aklanarak cezaevinden çıkan ikinci kişi oldu. Mart ayında tecavüz suçundan 36 yılını hapiste geçiren Archie Williams, yine parmak izi kanıtları sayesinde aklanmıştı. Royal Clark'ın tahliyesinde parmak izi tespitinde geliştirilen yeni teknolojilerin önemli olduğu belirtildi.

Hapishane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Clark, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. 49 yıl ceza almıştım, bu yüzden zaman zaman umudumu kaybettiğimi söyleyebilirim" dedi. Clark'ın avukatı Kia Hall Hayes ise Clark'ın davasının, 'görgü tanıklığı kimlik tespit uygulamasının' güvenilmezliğinin bir başka örneği olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin Clark'a, pes edip etmediği sorusunun üzerine Clark,"Burada size oturup pes etmediğimi söyleyemeyeceğim. Ancak öfkenin beni yönlendirmesine ve geçmişimin geleceğimi etkilemesine izin vermem" dedi.