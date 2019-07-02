Mescid-i Aksa ihlalleri yeraltında

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İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri yeraltından da sürüyör. İsrail, Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'na çıkan bir tünelin açılışını yaptı. Açılışa ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da katıldı. Törende konuşan Friedman, "Bu tünelin açılışı, Başkan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır" dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ise İslami İşbirliği Teşkilatı ile koordineli bir şekilde, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği ihlallere karşı mücadele etme talimatı verdiği belirtildi. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. UNESCO, 2016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına hükmetmişti.