Türk denizciler serbest

BUGÜN NELER OLDU

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türk denizcileri alıkoyması üzerine Ankara, durumu 'haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylem' olarak nitelendirdi. Türk vatandaşların serbest bırakılmaması halinde Hafter unsurlarının meşru hedef olarak görüleceği uyarısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de Libya'da alıkonulan vatandaşların durumunu yakından takip etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır" açıklamasıyla sert tepki gösterdi. Türkiye'nin kararlı tutumu ve diplomatik girişimler sonrasında vatandaşlar serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gemicilerin serbest bırakılmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ile görüştü.Öte yandan Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı. Büyükelçilik, Hafter güçlerinin bu açıklamalarının iki ülke ile halkları arasındaki dostane ilişkilere zarar verdiğini ifade etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerini korumak için elinden geleni yapacağı ve bu çerçevede Libya ve Türkiye halkları arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarının zarar görmesine izin vermeyeceği vurgulandı. Libya'daki tüm yabancı vatandaşlar gibi Türk vatandaşlarının da korunmasına ilişkin yasaları ihlal eden herkese karşı durulacağı dile getirilen açıklamada, "Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarını, Türkiye'deki Libyalı kardeşlerine iyi davranmaya çağırıyor. Bazı haydutların iki kardeş halk arasında fitne çıkarma, nefret söylemine teşvik etme girişimlerine kulak asmamaya davet ediyor" denildi.MILLI Savunma Bakanlığı (MSB) Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir" denildi.