Yardım kuruluşu teröristin bağışını reddetti

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Avusturya'daki aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi'nin lideri Martin Sellner, Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katleden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant tarafından gönderilen 2 bin 500 doların 1200'ünü Victim Support'a bağışladı.

Parayı kabul etmenin yanlış olacağını ve bağışın reddedildiğini açıklayan Victim Support, Martin Sellner'ın parayı geri alması gerektiğini açıkladı.

Kurum, Sellner'ın parayı almaması durumunda, rakamın ırkçılık karşıtı mücadelede bağış olarak verileceğini bildirdi.

Christchurch'teki saldırı için hiçbir sorumluluk hissetmediğini belirten Sellner, neden bağışta bulunduğunu, "Bu parayı aldığım için iyi hissetmedim. Bununla ne yapabileceğimi merak ediyordum ve en azından acı çeken insanlara geri vermek için küçük bir jest olacağını düşündüm." şeklinde ifade etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta cuma namazı sırasında Avustralyalı terörist Brenton Tarrant tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Avrupa'da İslam karşıtı eylemlerde bulunan Avusturyalı aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi'ne (İBÖ) 2 bin 500 Avustralya doları (1500 avro) bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Saldırganla örgütün bağlantısını araştıran Avusturya polisi, Sellner'ın evine düzenlediği baskında, cep telefonu, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara el koymuştu.